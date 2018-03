Verso Empoli-Virtus Entella tra precedenti e prezzi speciali per le donne

Torna dopo quasi 50 anni ad Empoli la sfida contro la Virtus Entella. Una sfida che interessa tutti, a partire dagli amanti delle scommesse online.

O per meglio dire contro quella che era l´Entella Chiavari: la “nuova” società ligure è infatti rinata nel 2002 dopo il fallimento con il nome originario di Unione Sportiva Valle Sturla Entella ripartendo dalla promozione per poi scalare tutte le categorie fino alla B ed assumere, col tempo, l´attuale denominazione.

Parlando delle sfide con l´Entella Chiavari, sono 13 i precedenti totali, con 7 vittorie azzurre, 4 pareggi e 2 successi liguri. Nelle 6 gare giocate ad Empoli azzurri imbattuti, con 4 vittorie e 2 pareggi. Il primo confronto risale al campionato 1927/28, girone C della Seconda Divisione Nord, quando l´Empoli vinse 3-1 in rimonta con le reti di Giannoni, Utimpergher e Scarselli. La sfida torna nel campionato di Serie C 1942/43, con gli azzurri di nuovo vittoriosi per 2-1, ancora in rimonta, grazie alle reti di Batazzi e Alderotti. Arriviamo alla fine degli anni sessanta, con la gara che si ripeté, sempre in C, per quattro stagioni consecutive. Nel campionato 1968/69 ancora vittoria azzurra, 1-0 firmata Pezzato; seguirono poi due pareggi (1-1 e 0-0). Nell´ultimo precedente, datato 10 ottobre 1971, la nuova vittoria azzurra per 1-0 grazie al gol di Rosa.

Nessun precedente empolese contro la “nuova” società: solo la gara dell´andata vinta per 3-2 grazie ad un gol di Pasqual

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate ad Empoli contro i liguri

1927/28 Seconda Divisione Empoli-Entella Chiavari 3-1

1942/43 Serie C Empoli-Entella Chiavari 2-1

1968/69 Serie C Empoli-Entella Chiavari 1-0

1969/70 Serie C Empoli-Entella Chiavari 1-1

1970/71 Serie C Empoli-Entella Chiavari 0-0

1971/72 Serie C Empoli-Entella Chiavari 1-0

Non solo: per chi andrà al Castellani tariffa speciale per le donne per la gara contro la Virtus Entella: in occasione dela sfida contro i liguri di domenica 11 marzo, le donne avranno il 50% di sconto sull´acquisto dei tagliandi di tutti i settori.

Inoltre, come di consueto, prezzi speciale per gli Under 14 (nati dopo il 12-03-2004) che potranno usufruire del biglietto gratuito per il settore di Maratona Inferiore e acquistare il biglietto degli altri settori (Poltrona, Maratona Inferiore, Tribuna inferiore) al prezzo di 5 euro.

Si ricorda che per acquistare un biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell´Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l´apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore. I minori di 14 anni non possono accedere all´impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Per l´emissione del biglietto under 14 sono accettati anche la Fidelity card, il codice fiscale, la tessera sanitaria, il documento di riconoscimento rilasciato dal comune o, in alternativa, il passaporto di un genitore (su cui siano riportate anche le generalità del minore).

Infine la gara Foggia-Empoli (inizialmente prevista per lunedì 4 marzo alle ore 20.30 e rinviata per la scomparsa di Davide Astori) – informa sempre Empoli FC – sarà recuperata lunedì 2 aprile alle ore 12.30 allo stadio Zaccheria.