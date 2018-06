Empoli, Donnarumma e Krunic possibili uscite

Il calciomercato soprattutto nel mese di giugno è fatto di voci, indiscrezioni e talvolta dei teoremi che non portano però a nulla di concreto. L’Empoli sta lavorando sotto traccia in attesa dell’arrivo nella propria compagine dirigenziale di Riccardo Pecini.

Squadra che vince non si cambia recita un vecchio adagio: non sempre però va così soprattutto per le squadre promosse dalla serie B. Da qualche giorno assistiamo di un martellamento di siti specializzati che parlano del possibile passaggio dell’attaccante Alfredo Donnarumma al Brescia. C’è chi – più di uno in verità- sostiene di un accordo già avvenuto fra le parti, ma dalle nostre in nostro possesso sappiamo di un offerta da parte del club lombardo su cui la società presieduta da Fabrizio Corsi stia valutando. Quindi esiste che la coppia dei gol con Caputo si possa scindere? riteniamo di si anche se è ancora presto per fare valutazioni di questo tipo. L’altro elemento che potrebbe partire è il bosniaco Rade Krunic, su di lui avrebbe messo gli occhi il Genoa e l’Atalanta ma anche in questo caso non si può ancora parlare di vera e propria trattativa.

In entrata si attende l’ufficialità per l’arrivo in azzurro dell’attaccante slovacco Mraz proveniente dallo Zilina mentre proprio oggi è rimbalzata la voce circa l’interessamento verso Castrovilli centrocampista di proprietà della Fiorentina nell’ultimo anno ha vestito la maglia della Cremonese.