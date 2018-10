Sette azzurri convocati in nazionale!

Afriyie Acquah, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Samuel Mraz, Frederic Veseli, Miha Zajc e Jacob Rasmussen: sono questi i sette azzurri convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni Afriyie Acquah giocherà con il Ghana la doppia sfida contro il Kenya valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019: le gare si giocheranno giovedì 11 ottobre alle ore 16.00 al Baba Yara Sports Stadium di Kumasi (Ghana) e lunedì 15 ottobre alle ore 17.00 al National Stadium di Freetown (Sierra Leone).Ismael Bennacer è stato convocato dalla nazionale algerina per la doppia sfida contro il Benin Kenya valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019: le gare si giocheranno venerdì 12 ottobre alle ore 21.45 allo Stadio Mustapha Tchaker di Bilda (Algeria) e martedì 16 ottobre, alle ore 17.00, al Friendship Stadium di Cotonou (Benin)Rade Krunic è stato chiamato dalla nazionale bosniaca per le prossime due sfide: la Bosnia affronterà prima in amichevole la Turchia (giovedì 11 ottob