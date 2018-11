Empoli-Udinese 2-1

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traore (90’ Veseli); Krunic (82’ Brighi); Zajc (60’ La Gumina), Caputo. All. Iachini A disposizione: Terracciano, Fulignati; Lollo, Pasqual, Untersee, Capezzi, Rasmussen, Ucan, MrazUDINESE (3-4-1-2): Musso; Wague, Ekong, Samir (64’ Machis); Ter Avest (83’ D’Alessandro), Fofana, Mandragora, Stryger Larsen; De Paul; Pussetto, Lasagna. All. VelazquezA disposizione: Scuffet, Nicolas; Opoku, Pezzella, Behrami, Micin, Pontisso, BalicARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste (Santoro-Alassio; Minelli; La Penna/Del Giovane)MARCATORI: 41’ Zajc, 51’ Caputo, 81’ PussettoAMMONITI: Di Lorenzo, Mandragora, Fofana

Prima in azzurro per Giuseppe Iachini che sceglie il 4-3-1-2 con Zajc a fianco di Caputo e Krunic a supporto; Bennacer in cabina di regia affiancato da Acquah e Traore; l’Udinese risponde col 3-4-1-2, con De Paul a sosteg