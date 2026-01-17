Il post partita di Pianese-Torres, Birindelli: “Ci portiamo a casa un altro risultato utile, ma il cammino è ancora lungo”

In sala stampa è intervenuto anche l’autore del gol Luca Fabrizi

Il pareggio odierno contro la Torres ha allungato a otto la striscia di risultati utili consecutivi. Una gara intensa da parte delle zebrette, affrontata ancora una volta con il giusto piglio e con carattere, e che conferma la determinazione del gruppo bianconero, capace di dare continuità al proprio percorso. A soffermarsi sulla prova della squadra è stato mister Birindelli, intervenuto nel post-gara: “Nel primo tempo abbiamo giocato con grande attenzione e sacrificio – ha esordito il tecnico delle zebrette – e riuscivamo a tratti anche a fare una pressione alta, cosa che ci ha permesso di andare in vantaggio. Potevamo anche raddoppiare ma non ci siamo riusciti, e nel secondo tempo, dopo i loro cambi, non riuscivamo a trovare il timing giusto per uscire in avanti. Nel calcio, poi, gli episodi cambiano il corso della partita”. “Devo come sempre ringraziare questi ragazzi – ha aggiunto – perché sotto l’aspetto della voglia, dell’intensità e del sacrificio sono sempre disponibili al massimo. C’è il rammarico per non aver portato a casa una vittoria, ma non dobbiamo dimenticare che la Torres è una squadra costruita ad inizio anno per arrivare ai playoff, reduce da un terzo posto nello scorso campionato e che nell’ultimo periodo ha ritrovato compattezza di squadra. La qualità ce l’ha sempre avuta, e oggi è venuta a Piancastagnaio mettendo in campo tutte quelle risorse che gli riconosciamo. Ci portiamo a casa l’ottavo risultato utile: il cammino è ancora lungo e sapevamo che sarebbe stato faticoso, ma non cambia niente per il nostro percorso”.

Birindelli spende anche parole di apprezzamento per Luca Fabrizi: “È stato mesi a guardare in silenzio, lavorando da professionista serio qual è. Oggi ha dimostrato che si merita più spazio e io spero di ritagliarglielo. Come ho già detto, la squadra si allena sempre al massimo, e questa è la cosa più bella per un allenatore. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Luca, e mi dispiace che gli sia mancato il secondo gol, che si sarebbe meritato per tutta la mole di lavoro che ha fatto. Da lunedì ripartiamo con una risorsa in più che sapevamo di avere, e oggi ce l’ha dimostrato”.

A commentare la gara in sala stampa è stato anche Luca Fabrizi, autore del vantaggio: “È stata una partita dura, la Torres è una squadra forte, di categoria, e non merita la classifica attuale. Abbiamo battagliato fin dall’inizio, peccato solo per il gol subito nel finale. Ma dobbiamo voltare subito pagina e pensare a prepararci al meglio per la partita di San Benedetto del Tronto”. Non solo il gol, ma anche tanto lavoro prezioso per i compagni, all’interno di una prestazione di grande sacrificio: “Questo un po’ il mio essere – spiega l’attaccante bianconero –. Venivo da un periodo un po’ così, avendo giocato meno anche a causa di un infortunio, ma non ho mollato mai, dando il massimo in ogni situazione. Ho cercato di farmi trovare pronto oggi e ho aiutato la squadra per come ho potuto. C’è un po’ di rammarico per come è andata a finire, ma guardiamo avanti”. Fabrizi plaude anche al rendimento complessivo: “Stiamo facendo un bel filotto, come squadra abbiamo una chiara identità che il mister ci dà giornalmente. In campo cerchiamo di rispettare le sue direttive, restando compatti. Dobbiamo continuare su questa strada, provando a migliorarci ancora di più. Abbiamo un obiettivo da centrare il prima possibile, poi penseremo anche ad altro”.

