Il cordoglio dell’Empoli Football Club per la scomparsa di Rocco Commisso

Il Presidente Fabrizio Corsi, l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi, i dirigenti, lo staff tecnico e tutto l’Empoli Football Club esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina, venuto a mancare questa notte.

“La scomparsa di Rocco Commisso rappresenta una grande perdita per tutto il calcio italiano – lo ricorda il Presidente Fabrizio Corsi -. È stato un imprenditore capace e un uomo di grande passione, che ha sempre dimostrato attaccamento ai valori dello sport e al proprio club“.

“È stato un dirigente moderno e lungimirante – aggiunge l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi –, capace di coniugare competenza imprenditoriale e passione sportiva. Un visionario, un uomo coraggioso, che in poco tempo ha dato tantissimo al calcio italiano portando idee, riflessioni e progetti per il presente e per il futuro”.