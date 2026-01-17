UFFICIALE: MBAMBI IN GRANATA

L’US
Città
di
Pontedera
è
lieta
di
annunciare
l’ingaggio
del
calciatore
Jeremy
Mbambi.
Difensore
centrale
di
nazionalità
belga,
classe
2008,
arriva
a
titolo
temporaneo
dal
Pisa
Sporting
Club.
Mbambi
era
arrivato
a
Pisa
l’estate
scorsa,
prelevato
dal
KAA
Gent,
e
nei
primi
mesi
italiani
ha
collezionato
6
presenze
e
3
gol
in
Primavera
2,
oltre
ad
esordire
in
Prima
Squadra
giocando
90′
in
Torino-Pisa
di
Coppa
Italia.
Giocatore
dotato
di
fisico
e
leadership,
è
stato
capitano
dell’Under
17
belga
e
attualmente
è
nel
giro
della
Nazionale
Under
18.
Benvenuto
a
Pontedera,
Jeremy!