Le curiosità di Napoli-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Napoli e Empoli LA PANCHINA-GOL DI ANCELOTTI – Il Napoli, accanto al Sassuolo, è una delle due squadre della serie A 2018/19 che segna il maggior numero di gol con subentranti, dopo 10 giornate: 4 a testa. I 4 centri azzurri portano la firma di Mertens (2), Insigne e Rog (1 ciascuno). AL SAN PAOLO NESSUNO VINCE DA 11 PARTITE E TUTTI HANNO SUBITO GOL NEL 2018 – Il Napoli è imbattuto in casa da 11 gare ufficiali, con 9 successi e 2 pareggi in bilancio. L’ultima squadra a violare il San Paolo è stata la Roma, vittoriosa 4-2 lo scorso 3 marzo in serie A. Gli azzurri, in casa, segnano da 20 partite consecutive a Fuorigrotta, per un totale di 40 gol realizzati (2 esatti di media a partita), con ultimo stop il 10 dicembre 2017, nello 0-0 contro la Fiorentina , in serie A.LA GARA POTREBBE DECIDERSI NEI PRIMI 15’ DI GARA – Napoli 5 gol segnati nei primi 15’ di gara dopo 10 turni della serie A 2018/19