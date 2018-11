Partitella in famiglia oggi per la squadra di mister Iachini sul terreno del Castellani, con gli azzurri , grazie alle reti di Caputo e Maietta, che hanno superato 2-1 i bianchi (in gol Rodriguez su calcio di rigore).Gli azzurri torneranno ad allenarsi martedì pomeriggio in vista della sfida di domenica (ore 15.00 allo Stadio Castellani) contro l’Atalanta.