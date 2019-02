Primavera – Empoli-Cagliari 2-0

Vince e convince la Primavera di mister Zauli che questa mattina ha superato 2-0 il Cagliari nella gara valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che si studiano e concedono poco. Al 4’ si fa vedere il Cagliari, con un colpo di testa di Verde che finisce alto di poco. La risposta azzurra arriva al minuto 22’, quando Bozhanaj ci prova da fuori area, con la sua conclusione smorzata da un difensore cagliaritano si spegne tra le braccia di Daga. Due minuti e il Cagliari sfiora il vantaggio, ancora con Verde che, da fuori area, conclude a rete colpendo il palo con la palla che si perde poi fuori. Il primo tempo scorre via senza ulteriori sussulti, con le due squadre che vanno a riposo sullo 0-0. La ripresa con gli azzurri che ripartono forte e cominciano a farsi vedere con insistenza dalle parti di Daga. Al 50’, su corner di Perretta, colpo di testa di Donati e il portiere cagliaritano a mettere in corner. Al 53&rsqu

Continua a leggere su empolicalcio.net