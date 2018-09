LUNEDI’ 10 SETTEMBRE PRESENTAZIONE UFFICIALE PISA SPORTING CLUB

Appuntamento lunedì 10 settembre alle ore 20.30.

Il Pisa Sporting Club si presenta alla città all’inizio della settimana che, salvo ulteriori sorprese, finalmente porterà al debutto in campionato.

Come da tradizione la presentazione ufficiale dei nerazzurri avrà luogo all’Arena Garibaldi con la sola Tribuna Coperta aperta al pubblico (ingresso libero) e con i calciatori e i membri dello staff che saranno ‘chiamati’ in campo uno per volta per raccogliere il primo applauso e il primo incoraggiamento della stagione.

A dirigere le operazioni lo speaker dell’Arena Marco Guidi, coadiuvato dallo staff di Punto Radio, storico e prezioso partner del Pisa Sporting Club.

Ti aspettiamo all’Arena!

Fonte: Pisa Sporting Club