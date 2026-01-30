Simone Ianesi è un nuovo calciatore della Pianese

L’attaccante classe 2002 arriva a Piancastagnaio a titolo definitivo

L’US Pianese è lieta di annunciare che Simone Ianesi è un nuovo calciatore bianconero. Attaccante esterno classe 2002, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, Ianesi arriva a Piancastagnaio dopo un percorso di alto livello tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, fa il suo esordio tra i grandi nella stagione 2022/23 con la maglia del Trento, prima di trasferirsi al Pontedera.

Con il club granata resta anche per l’intera annata successiva e per la prima parte del campionato 2024/25, mettendosi in evidenza con 14 reti complessive. Nella seconda metà della passata stagione passa al Milan Futuro, dove colleziona 14 presenze impreziosite da 2 gol. Nell’estate del 2025 fa rientro al Pontedera, prima del trasferimento a Piancastagnaio. Il calciatore, che ha scelto la maglia numero 10, sarà a disposizione dello staff tecnico già a partire dalla gara di domani contro la Vis Pesaro. Ianesi si lega alle zebrette a titolo definitivo con un contratto fino al 2028.

Tutta la società dà il benvenuto a Simone, augurandogli un percorso ricco di grandi soddisfazioni in bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

