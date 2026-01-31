La Pianese fa la partita ma vince la Vis Pesaro: è 1-2 al Comunale

I bianconeri si devono arrendere a una sconfitta dal sapore di beffa

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Gorelli, Chesti (48’ st Colombo); Sussi, Bertini, Proietto (48’ st Ianesi), Martey (19’ st Coccia); Tirelli (13’ st Bellini), Sodero (19’ st Peli); Fabrizi. A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Simeoni, Ercolani, Jasharovski, Nicastro. Allenatore: Birindelli.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush (34’ st Barranco), Paganini, Di Paola, Vezzoni; Giovannini (21’ st Pucciarelli), Machin (48’ st Mariani); Nicastro (21’ st Stabile). A disposizione: Guarnone, Fratti, Piras, Di Renzo, Berengo, Bastianelli, Podrini, Rizza, Franchetti, Ventre. Allenatore: Stellone.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo (Petarlin – Brizzi; IV ufficiale: Marco di Loreto di Terni; Operatore FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo)

MARCATORI: 26’ pt Martey (P), 36’ pt Vezzoni (VP), 42’ st Stabile (VP)

AMMONITI: Gorelli, Martey, Nicastro, Bertini, Sussi

ESPULSO: Bellini

NOTE: Spettatori 263 + 239 abbonati. Totale: 502. Incasso: 2.350 + 1.958 quota abbonati. Totale: € 4.308. Recupero: 1′, 7′. Angoli: 2-6.

Si interrompe a nove l’incredibile striscia di risultati utili consecutivi della Pianese. Al Comunale di Piancastagnaio è la Vis Pesaro a imporsi per 2-1. Per le zebrette resta comunque la consapevolezza di aver offerto anche oggi una prestazione positiva e che il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. Ora, dopo due giorni di riposo, la squadra tornerà al lavoro per preparare la trasferta di domenica prossima, 8 febbraio, sul campo della capolista Arezzo.

Avvio concitato, con le due formazioni che fin da subito provano a far valere la rispettiva fisicità. Il primo vero squillo arriva al 13’ ed è bianconero: Proietto e Bertini orchestrano una bella punizione che libera al tiro dai 25 metri il centrocampista con la maglia numero 30, ma il portiere respinge in corner. Sugli sviluppi dell’angolo è ancora pericolosa la Pianese, con Gorelli che fa da sponda per Amey, il quale però non arriva per poco sulla sfera. Prova a rispondere la squadra biancorossa al 20’: Vezzoni si porta sul fondo e mette un traversone per Giovannini, ma Gorelli è fenomenale e, in anticipo, sventa tutto. Le zebrette sbloccano il match al 26’: Proietto scarica da fuori area un destro che centra la traversa, la palla resta in area di rigore e il più lesto ad avventarsi è Martey, che di testa insacca per l’1-0 Pianese. I marchigiani cercano di reagire con Giovannini, che entra in area e mette un cross, ma Durmush non trova il tempo giusto per la conclusione. Il pareggio biancorosso arriva al 36’ da calcio d’angolo: Di Paola pesca Machin sul secondo palo, che rimette in mezzo trovando Vezzoni, bravo a infilare in rete il gol dell’1-1. La squadra del Monte Amiata va vicina al nuovo vantaggio quattro minuti più tardi: Sussi scodella al centro per Chesti che, da pochi passi, si fa ipnotizzare da Pozzi. Ancora Pianese in proiezione offensiva al 44’, ma Sodero, su punizione, non imprime sufficiente forza al pallone per sorprendere il portiere avversario, ben appostato. Al termine dei primi 45′ il punteggio è di 1-1.

Pronti, via ed è subito la squadra di casa a farsi vedere in avanti: Gorelli, sugli sviluppi di una punizione, fa da sponda con efficacia, ma ancora una volta il compagno, stavolta Chesti, non riesce a colpire a rete. Al 15’ della ripresa il subentrato Bellini prova subito a mettersi in luce, servendo bene Fabrizi in profondità; l’attaccante entra in area di rigore ma viene ben schermato da Primasso. I bianconeri continuano a spingere e al 63’ costruiscono una bella occasione: Fabrizi, in area di rigore, serve Bellini che fa da sponda per Sodero, libero di calciare, ma proprio al momento decisivo scivola e non riesce a centrare lo specchio della porta. I pesaresi si fanno vedere in attacco alla mezz’ora della ripresa: una palla servita a rimorchio termina sui piedi di Paganini che, di piatto, cerca l’angolino, ma Amey è bravissimo a leggere la traiettoria. Al 35’ è ancora Bellini a entrare in area di rigore e a impegnare Pozzi; sugli sviluppi dell’azione Bertini mette un cross sul quale Fabrizi non riesce ad avventarsi. Sul secondo palo arriva nuovamente Bellini, che viene steso in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Il direttore di gara, richiamato all’FVS, non cambia opinione nonostante le vibranti proteste della panchina e dei tifosi bianconeri. Emiliano Filippis si prende la scena al 41’ con una parata straordinaria sul colpo di testa di Stabile. Sul calcio d’angolo successivo, però, è ancora Stabile a colpire di testa battendo il portiere toscano, che non può nulla. Nel finale i bianconeri provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma la difesa della Vis regge. Al triplice fischio, dopo il corposo recupero, il tabellone recita 1-2.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese fa la partita ma vince la Vis Pesaro: è 1-2 al Comunale proviene da U.S. Pianese.