Il post partita di Pianese-Vis Pesaro, Birindelli: “C’è amarezza, ma anche la consapevolezza che stiamo crescendo”

Il tecnico bianconero si è fermato in sala stampa per analizzare la partita odierna

Si interrompe a nove la striscia di risultati utili consecutivi della Pianese, sconfitta dalla Vis Pesaro al termine di una gara combattuta e che i bianconeri avevano comunque ben interpretato. Un ko severo per quanto visto in campo, che non rende pienamente giustizia alla prestazione offerta dalla squadra bianconera, che recrimina anche per qualche episodio. Al termine dell’incontro, mister Birindelli ha commentato così la prova dei suoi: “Penso che sia stata una delle migliori prestazioni della squadra in casa. Abbiamo provato a arginare la forza della Vis Pesaro – in particolare quella offensiva – che ha messo tanti giocatori di grandi qualità ed esperienza. Questa esperienza ha fatto sicuramente la differenza anche nell’andamento dell’arbitraggio, questo però fa parte del mestiere. Loro sono una squadra più esperta e quindi hanno un po’ più di mestiere nel sangue, noi in questo bisogna crescere. Sapevamo che loro sarebbero stati pericolosi sulle palle inattive, perché conoscevamo la bravura dei loro battitori e di chi va attaccare la porta. Al di là di tutto – aggiunge l’allenatore bianconero – credo che il risultato più giusto fosse il pareggio, anche se noi abbiamo sbagliato due occasioni importanti, e quando non fai gol rischi di tenere la partita in bilico e anche di perderla, come è successo. Dopo oggi c’è grande amarezza ma, allo stesso tempo, consapevolezza di essere una squadra tosta, una squadra che sta crescendo. Questa per me è la cosa più importante”.

“Il nostro percorso è delineato – sottolinea ancora Birindelli –, ora bisogna fare un passetto in avanti. Guardarsi indietro serve per capire quanta fatica abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto del campionato in questa situazione di classifica, ma bisogna essere bravi a non perdere di vista quello che è il nostro obiettivo primario. Questi ragazzi non sono presuntuosi, sono anzi sempre dediti al lavoro. Mi dispiace tanto per loro perché si meritavano, come altre volte, un risultato diverso. Ma dobbiamo andare avanti”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

