A Ferrara incontro Spal e uffici stampa Lega Pro: “Valorizzazione giovani la strada giusta per realizzarli”

Gestire la crescita in modo veloce di una società che passa dalla C alla A non è facile. Si deve creare una vera famiglia sportiva. Ma con l’organizzazione e un’idea di far calcio che abbia senso tutto è possibile” ha dichiarato il Presidente della Spal Walter Mattioli all’incontro formativo dei responsabili degli uffici stampa dei club di Lega Pro che si è svolto oggi allo stadio comunale Paolo Mazza di Ferrara. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sottolinea l’importanza del lavoro svolto: “La storia della Spal mostra che ogni sogno si può realizzare. Un anno fa immaginare la svolta della Lega Pro era quasi un’utopia. Invece siamo sulla strada giusta e siamo credibili. La Lega Pro è il territorio dei giovani e noi dobbiamo insistere con la formazione. Le nuove regole sull’impiego dei giocatori ci danno ragione: hanno portato un aumento sensibile dei giovani calciatori di proprietà e di quelli provenienti dal proprio settore giovanile. Inoltre l’investimento sui giovani e la diminuzione del numero dei prestiti dei giocatori da Serie A e B anticipa quello che a breve succederà in tutti i campionati mondiali e cioè che per ciascun club i prestiti non potranno essere superiori a 6”.

Alla fine del corso tutti gli addetti stampa hanno fatto una foto con la maglietta della loro squadra. Un modo simpatico per sancire la fine dell’incontro.