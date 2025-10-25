Primavera 2. Pisa-Salernitana 4-0

PISA.
Luppichini,
Casarosa,
Bacciardi,
Malfatti,
Mbambi,
Coppola
(64′
Bendinelli),
Vivace
(82′
Checcacci),
Battistella
(82′
Tuon),
Tosi,
Bettazzi
(71′
Cenerini),
Ribechini
(64′
Novak).
A
disposizione.
Paolini,
Bolognini,
Lenzoni,
Mazzantini,
Menicucci,
Landucci,
Mainardi.
Allenatore
Innocenti.
SALERNITANA.
Guacci,
De
Amicis
(57′
Verza),
Russo
(46′
Farina),
Mancini,
Petrucci,
Della
Rocca,
Marrazzo,
Belfiore,
Lombardi
(75′
Fitto),
Cosentino
(57′
Barga),
Menduto
(75′
Zinkowaski).
A
disposizione.
Gisondi,
Barzagli,
Milone.
Allenatore
De
Santis.
Arbitro.
Giorgio
Previdi
di
Modena.
Assistenti.
Teulem-Salinelli.
Reti.
16′
Bacciardi,
43′
Bacciardi,
52′
Ribechini,
87′
Tuon.
Note.
Ammonito
Della
Rocca.
Recupero
0′
pt;
3′
st.