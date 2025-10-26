Posted on by

Halloween da brividi all’Empoli Store

Halloween da brividi! 


Giovedì 30 ottobre ti aspettiamo all’Empoli Store per un Meet&Greet a tema.

Face Painting mostruoso, Meet&Greet misterioso, sconti da paura: giovedì 30 ottobre ti aspettiamo all’Empoli Store per una serata a tema.


Face Painting mostruoso


alle 15.30 le nostre make-up artist trasformeranno i piccoli e le piccole tifose azzurri in personaggi da brivido


Meet&Greet misterioso


alle 18.30 due calciatori azzurri saranno ospiti dell’Empoli Store per spaventarvi con selfie e autografi

Sconti da paura

fferte esclusive su una serie di prodotti selezionati

