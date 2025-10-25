Serie C Sky Wifi undicesima giornata: Ternana-Arezzo 1-1

TERNANA-AREZZO 1-1

TERNANA: D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo (79’Bianay), Proietti (59’Mc Jannet), Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Ferrante (59’Pettinari), Dubickas (79’Orellana). A disp: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Biondini, Durmush. All.:Liverani

AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito (87’Righetti); Iaccarino, Guccione (70’Ravasio), Chierico (59’Eklu); Pattarello, Cianci (87’Gigli), Tavernelli (59’Djamanca). A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All.:Bucchi

Arbitro: Lovison di Padova

RETI: 37’Dubickas (T), 69’Cianci (A),

Note: Ammoniti Guccione (A), Chierico (A), Chiosa (A), Ravsio (A)

TERNI – Finisce in parità la sfida dell’undicesima giornata tra Ternana e Arezzo, con un 1-1 che premia la tenacia degli amaranto e conferma la solidità del gruppo di mister Bucchi. Al “Liberati” va in scena una gara intensa, combattuta con i padroni di casa avanti nel primo tempo grazie a una prodezza di Dubickas e l’Arezzo capace di reagire nella ripresa con il sigillo di Cianci, bravo a sfruttare una mezza rovesciata di Gilli e a insaccare da due passi. La Ternana parte forte e si rende pericolosa già nei primi minuti con un colpo di testa di Capuano e una torsione di Dubickas che sfiora il palo. L’Arezzo prova a riorganizzarsi, affidandosi alle ripartenze e alla gestione di Venturi tra i pali. Il match resta bloccato per lunghi tratti, con le due squadre che si studiano e faticano a trovare spazi. Al 37’, però, l’episodio che accende il “Liberati”: Ndrecka guida il contropiede e serve Dubickas, che dal limite dell’area trova il gol del vantaggio con un destro potente e preciso. 1-0 per i padroni di casa. Gli amaranto reagiscono con Cianci e Tavernelli, ma le iniziative non trovano sbocchi. Nel finale di frazione, scontro aereo tra Venturi e Vallocchia: il portiere amaranto resta a terra per qualche minuto, ma si riprende e chiude il tempo in campo. Nella ripresa l’Arezzo alza il baricentro e prende il controllo del gioco. Dopo un’occasione clamorosa per Cianci, murato da Donati da pochi passi, gli amaranto trovano il pari al 69’: cross di Guccione, mezza rovesciata di Gilli e tap-in vincente di Cianci. 1-1. La Ternana prova a reagire con Vallocchia e Orellana, ma Venturi è attento e l’Arezzo tiene il campo con ordine. Nel finale, qualche acciacco e un pizzico di tensione, ma il risultato non cambia. Un punto prezioso, conquistato su un campo difficile, che consolida il percorso dell’Arezzo e conferma la maturità della squadra anche nei momenti più delicati. Domani la squadra torna subito ad allenarsi in vista della gara di Coppa Italia di mercoledì con la Torres.