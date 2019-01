La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Di Nardo, attaccante classe ’98 di proprietà della Sampdoria.

Il giovane, fino ad oggi in forza alla Vis Pesaro, può già contare 6 apparizioni in Serie B con la maglia del Latina, oltre ad un campionato da protagonista in Serie C, nella scorsa stagione, con la maglia dell’Arezzo.