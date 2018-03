Pistoiese – Pisa, un derby per l’alta classifica. Seguite da qui le fasi salienti

Nemmeno il tempo di riposarsi e ad appena 72 ore dal Derby pareggiato con il Prato, gli uomini di mister Paolo Indiani sono alla prese di nuovo con un derby, certamente non meno difficile, contro il Pisa. La partita, trentunesima di campionato, si disputa stasera alle ore 20:30. L’allenatore arancione deve rinunciare al portiere Zaccagno, impegnato nell’Under 20 e con ogni probabilità all’altro azzurrino, Picchi che è rientrato dalla convocazione, perchè non in perfette condizioni. Viste le rispettive esigenze entrambe le squadre puntano al successo. Seguite qui la cronaca in diretta testuale dalle ore 20:30. Mister Indiani, a sorpresa, fa un ampio turnover: dentro Biagini, Nardini, Surraco, Papini, De Cenco, Zullo fuori Zaccagno (in nazionale), Picchi (infortunato), Terigi, Vrioni, Ferrari e Luperini. Formazione Pistoiese: Biagini, Surraco, Priola, De Cenco, Zullo, Regoli, Quaranta, Hamlili, Papini, Minardi, Nardini. A disposizione: Petroni, Terigi, Tartaglione, Vrioni, Ferrari, Zappa, Mulas, Luperini, Sanna, Dosio, Nossa, Cerretelli. Pisa: Voltolini, Filippini, Lisuzzo, Sabotic, Mannini, Di Quinzio, Lisi, Sainz, Izzillo, Eusepi, Gucher. A disposizione: Reinolds, Campani, Birindelli, Maltese, Ferrante, Giannone, Setola, Cagnano, Ingrosso, Negro, De Vitis.

PARTITI

6′ Sainz impegna Biagini in una parata a terra con deviazione in angolo.

7′ ancora Sainz prova il tiro senza pretese.

Partenza decisa degli ospiti. Nella Pistoiese da segnalare che Romeo Papini gioca per la prima volta nell’undici iniziale e con Nardini forma un duo di notevole esperienza.

8′ rigore in movimento per Eusepi su una palla ricevuta nel cuore dell’area. Spalle alla porte conclude fuori di poco.

17′ Da Surraco a Hamlili e un gran tiro che il portiere devia in angolo.

26′ ammonito Priola su Sainz. Senza esito il tiro di Di Quinzio.

30′ Il cross di Hamlili sull’asse sinistro dopo un bel dialogo Quaranta- Nardini non è deviato da De Cenco verso la porta.

31′ tiro alto di Surraco.

33′ Filippini imita Surraco che calcio altissimo.

35′ Rigore per fallo di Di Quinzio: calcia De Cenco, che sbaglia. Da segnalare il conciliabolo sulla posizione del pallone che forse ha disturbato la concentrazione dell’attaccante. Para il portiere.

Izzillo ammonito.

Fine del primo tempo: 0-0. La Pistoiese ha avuto un crescendo, chiudendo in attacco. Rammarico per il rigore fallito.

SECONDO TEMPO

56′ escono Sainz, Izzillo Eusepi, entrano Negro, Ferrante De Vitis

escono De Cenco e Papini entrano Luperini e Ferrari.

61′ mischione in area arancione, salva Priola in angolo.

62′ Nardini salva in angolo su un traversone.

63′ tiro fuori di Negro.

64′ esce Nardini entra Mulas.

65′ gra tiro di Ferrante e Biagini para senza trattenere. Nulla di fatto.

66′ cross di Mulas piattone di Surraco. Si salva in angolo il portiere.

Ammonito Sabotic per un fallaccio su Minardi.

Rigore per il Pisa. Di Quinzio è atterrato da Priola. Segna Mannini. 72′

74′ sostituzioni nella Pistoiese: escono Priola e Surraco, entrano Zappa e Vrioni.

77′ esce Di Quinzio entra Maltese.

La Pistoiese tenta un disperato nforcing. Il Pisa, come di norma usa tutti i modi per guadagnare tempo.

ammonito Voltolini per perdita di tempo. Espulso Sabotic per perdita di tempo.

esce Negro per Cagnano.

Colpo di testa di Ferrari. Ammonito Hamlili era diffidato. Salta la prossima.

Fioniosce con una sconfitta immeritata. Risultato finale: Pisa batte Pistoiese 1-0.

