Le vetrine del centro e la Sala Maggiore si tingono di arancione

Grande successo in questi giorni per i festeggiamenti dei 97 anni della US Pistoiese 1921. L’iniziativa di colorare il centro storico con bandiere, locandine e piante arancioni ha riscosso una convinta adesione da parte dei commercianti pistoiesi: come società abbiamo ricevuto numerose foto in cui l’arancione fa grande sfoggia di sé nelle vetrine e questo ci riempie di orgoglio anche per il senso di appartenenza che i negozianti stanno dimostrando in questa circostanza. Aspettiamo altre foto e altri scorci da parte dei commercianti stessi così come dei nostri tifosi che anche stavolta hanno risposto “presente”! Ma non è tutto. La Pistoiese infatti ha “invaso” la Cattedrale di via Pertini dove è in corso la manifestazione gastronomica “La Toscana in bocca”: sorrisi, curiosità, affetto ma soprattutto bandierine arancioni posizionate tra piatti gustosi e bevande! Un’espressione di “pistoiesità” che, al pari dei cibi, caratterizza la nostra tradizione, proprio come i colori arancioni.

Ma i festeggiamenti non si esauriscono qui. Giovedì mattina, infatti, Sergio Borgo, capitano dell’annata in Serie A, sarà ospite della nostra società per un incontro amarcord con la stampa locale. Borgo, come sempre, ha accettato con entusiasmo la chiamata da Pistoia nonostante i suoi molti impegni e sarà l’occasione per portarlo nel tunnel degli spogliatoi dove campeggia fieramente la foto della formazione che partecipò al massimo campionato nazionale nella stagione 1980/1981.

Venerdì infine la US Pistoiese 1921 invita tutti i tifosi e gli sportivi arancioni a partecipare all’importante appuntamento dal titolo “US Pistoiese 1921 tra il presente e il futuro” che si terrà nella Sala Maggiore di Palazzo comunale (in Piazza del duomo) dalle ore 19 alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Si parlerà di Pistoiese a 360 gradi con la testa al presente e un occhio al futuro. Siederanno al tavolo il presidente Orazio Ferrari, il direttore generale Marco Ferrari, il presidente della Holding Arancione Andrea Bonechi, il Club Manager Fabio Fondatori e il main sponsor Vannino Vannucci.

Guarda le vetrine arancioni a questo link – https://www.facebook.com/pg/uspistoiese1921/photos/?tab=album&album_id=10155907061169442

