Raffaele Pinzani sarà il direttore tecnico della US Pistoiese 1921 dal 1° luglio 2018

La US Pistoiese 1921 comunica di aver ufficializzato l’ingaggio di Raffaele Pinzani che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico a partire dal 1° luglio pv. Pinzani ha recentemente concluso la sua avventura al Real Forte Querceta in Serie D dove ha valorizzato molti giovani e adesso approda nell’entourage arancione per portare la sua esperienza nella sua prima avventura nel calcio professionistico. Pinzani affiancherà il responsabile dell’area tecnica Federico Bargagna. “Sono molto contento – ha affermato Pinzani – perché per me si tratta di un importante salto di qualità. Quando ho incontrato i dirigenti della Pistoiese ho capito che questo era ciò che volevo, non abbiamo perso tempo e c’è stata sintonia fin dall’inizio. Adesso mi aspetta un’avventura affascinante e impegnativa al tempo stesso: so che posso contare su un responsabile tecnico di livello come Federico Bargagna. Siamo già al lavoro e continueremo a muoverci per il bene della Pistoiese, una piazza importante che sta crescendo di stagione in stagione. Detto questo non posso che ringraziare tutto il Real Forte Querceta per questi tre anni insieme stupendi e ricchi di soddisfazioni”. Dal 2016 è iscritto all’Albo dei direttori sportivi (Collaboratore della Gestione sportiva).

Questo il curriculum sportivo di Pinzani: osservatore settore giovanile/prima squadra Fiorentina Serie A 1999-2002; osservatore prima squadra e consulente di mercato Florentia Viola Serie C2 2002/2003; osservatore prima squadra Bologna Serie B 2003/2004; collaboratore tecnico Parma Serie A 2004/2005 (Silvio Baldini allenatore); osservatore prima squadra Fiorentina Serie A 2005/2006; collaboratore tecnico Bologna Serie B 2006/2007 (Renzo Ulivieri allenatore); collaboratore tecnico Reggina Serie A 2006/2007 (Renzo Ulivieri allenatore); responsabile osservatori Colligiana Serie C2 2009/2010; direttore sportivo Ponsacco Serie D 2010/2011; direttore sportivo Rosignano Serie D 2011-2013; direttore sportivo Castelfiorentino Eccellenza 2014/2015; direttore sportivo Real Forte Querceta Eccellenza-Serie D 2015-2018.

Raffaele Pinzani

