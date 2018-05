“Sport a scuola”: festa per 200 bambini allo stadio Melani

Grande successo per la prima festa finale che la US Pistoiese 1921 ha organizzato questa mattina allo stadio Marcello Melani a conclusione del progetto “Sport a scuola”, organizzato per il corrente anno scolastico dal Comune di Pistoia in collaborazione con il Provveditorato agli studi – Ufficio scolastico provinciale. Il nostro club da gennaio ha iniziato a far visita alle scuole primarie pistoiesi con l’istruttore Sandro Anichini e con il tempo negli alunni e negli insegnanti è venuta fuori la voglia di concludere questo progetto con una festa allo stadio. Il clima è stato clemente e sotto un cielo primaverile è andata in scena una mattinata di gioco e divertimento, naturalmente a tinte arancioni. Duecento i bambini presenti a cui va il grande ringraziamento della US Pistoiese 1921 così come tale ringraziamento va esteso anche ai calciatori Biagini, Sallustio, Terigi e Zaccagno, agli istruttori del settore giovanile Marzano, Anichini e Marraccini, alle rappresentanti della CF Pistoiese 2016, al personale della Misericordia di Pistoia e al Centro coordinamento club arancioni che ha aperto le porte della propria sede ai bambini, ammaliati dai gagliardetti e dalle foto risalenti a molti anni fa.

La mattinata è scivolata via tra giochi in campo, merende, disegni, fogli autografati da calciatori e calciatrici e un bel tour nei meandri dello stadio Melani alla scoperta degli angoli più nascosti ma anche più suggestivi della nostra “casa”. A inaugurare il tutto anche l’intervento di Gabriele Magni, assessore comunale allo sport: “Mi fa piacere il calore di voi alunni e delle vostre insegnanti – ha detto – e confido nel vostro entusiasmo e nelle capacità degli istruttori arancioni perché sia una mattinata di divertimento e di gioco. Lo stadio è una bellissima struttura, molto adatta anche a iniziative di questo tipo e siamo contenti di vedere una platea così giovane, colorata e rumorosa. Grazie anche alla Pistoiese che ha portato avanti il progetto “Sport a scuola” chiudendolo nel migliore dei modi con questo appuntamento”.

Venerdì 25 nuova festa in programma allo stadio con le classi che oggi non sono potute essere presenti.

The post “Sport a scuola”: festa per 200 bambini allo stadio Melani appeared first on US Pistoiese 1921.