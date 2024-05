Champions League per le viola, il pari con l’Inter vale l’Europa

La Fiorentina Femminile ha conquistato il biglietto per la UEFA Women’s Champions League grazie al pareggio 2-2 contro l’Inter a Milano.

Il match si è risolto al 95′ con un calcio di rigore di Boquete, consegnando alla squadra viola l’ultima ciliegina sulla torta per la matematica qualificazione in Europa, con due giornate di anticipo.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con un primo tempo equilibrato dove la Fiorentina ha forse dimostrato un pizzico in più di determinazione rispetto alle avversarie. Tuttavia, è stata l’Inter a passare in vantaggio su rigore con Magull, prima di raddoppiare con Bonfantini, sfruttando un assist di Polli dopo uno slalom in area.

Ma la Viola non si è persa d’animo e ha reagito subito, accorciando le distanze con un rasoterra preciso di Severini dal limite dell’area. Da quel momento, la Fiorentina ha attaccato a testa bassa, mettendo sotto pressione la difesa nerazzurra.

Nonostante gli sforzi dell’Inter per chiudere la partita, con Tucceri Cimini e Severini che hanno salvato sulla linea, è stata la Fiorentina a prendere in mano il proprio destino quando sembrava che il tempo fosse scaduto: quarto minuto di recupero, una volta entrata negli ultimi 16 metri Longo è stata stesa in area, concedendo un calcio di rigore decisivo per la squadra viola.

L’incarico di trasformare il rigore è stato affidato a Vero Boquete, che con freddezza ha gonfiato la rete e scatenato la gioia in campo per il meritato pareggio finale, che ha consegnato alla Fiorentina il pass per la Champions League femminile.

Inter-Fiorentina 2-2

FC INTER: Cetinja, Bowen, Bugeja (86’ Tomter), Polli (67’ Jelcic), Bonfantini, Robustellini, Fordos, Alborghetti (CI), Magull, Milinkovic, Csiszar (67’ Pedersen).

A disposizione: Piazza, Pavan, Bonetti, Pandini, Simonetti, Battilana.

All.Rita Guarino

ACF FIORENTINA: Baldi, Agard, Georgieva, Faerge, Toniolo (77’ Tucceri Cimini), Severini, Catena, Cinotti (61’ Johannsdottir), Boquete (C), Hammarlund (71’ Longo), Janogy (77’ Lundin).

A disposizione: Russo, Spinelli, Breitner, Parisi, Bellucci.

All.Sebastian De La Fuente

Ammonite: Toniolo F, Csiszar I, Severini F

Risultato finale 2-2 (40’ Magull I RIG, 48’ Bonfantini I, 50’ Severini F, 95’ Boquete F RIG)