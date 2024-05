Il tecnico Aquilani introduce la sfida di Cremona

Il calendario del campionato Cadetta mette sulla strada del Pisa Sporting Club la corazzata Cremonese; l’appuntamento è per domani (ore 12.30) allo Stadio “Zini”, campo di casa dei grigiorossi.

Una sfida importante per entrambe le formazioni, che andrà in scena in un orario insolito e con una cornice di pubblico da categoria superiore. Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani l’ha presentata così nella consueta conferenza stampa della vigilia svoltasi questa mattina nella sala “Passaponti” dell’Arena: “La Cremonese è una squadra forte, ha una rosa importante, gioca bene e sono convinto che fino alla fine sarà in lotta per la promozione in Serie A; per cui sarà sicuramente una partita difficile e non mi interessano i discorsi che riguardano i risultati che hanno ottenuto ultimamente. Credo poco ai momenti negativi, specialmente quando si parla di una squadra di questo livello; ovviamente dobbiamo analizzare le partite che hanno fatto e dobbiamo cercare di capire come poter far valere le nostre qualità. Abbiamo sicuramente avuto poco tempo per preparare questa partita ma a questo punto della stagione è il collettivo che deve fare la differenza e noi stiamo bene anche se abbiamo un paio di calciatori, nello specifico Hermannsson e Leverbe, che andranno valutati con attenzione. Vogliamo far bene anche per regalare una soddisfazione ai tantissimi tifosi che ci seguiranno e sicuramente faranno sentire il loro calore e il loro apporto“.