Cremona fatale, i play-off per il Pisa dipendono dai risultati delle altre

La trentaseiesima giornata di Serie B ha visto la Cremonese affrontare il Pisa in un’importante sfida che aveva in palio punti fondamentali per entrambe le squadre.

L’anticipo della giornata, disputato qualche ora prima, ha visto i grigiorossi cercare di mantenere il quarto posto in classifica dopo una serie di risultati altalenanti, mentre per il Pisa l’obiettivo era alimentare il sogno dei playoff, distanti solamente un punto.

La partita si è svolta al ritmo di un pressing altissimo da parte dei nerazzurri fin dai primi minuti. Dopo appena trenta secondi, è stata la volta di Moreo a tentare il tiro, ma senza trovare la coordinazione necessaria per mettere a segno la rete. Tuttavia, al 12′ il Pisa ha subito un colpo duro quando Calabresi ha commesso un fallo su Buonaiuto in area, portando all’assegnazione di un rigore trasformato da Ciofani. Nonostante il gol subito, il Pisa ha continuato a lottare, con Moreo e Valoti che hanno avuto occasioni per pareggiare il punteggio nel corso del primo tempo.

Nella ripresa, i nerazzurri hanno cercato con determinazione il gol del pareggio e sono stati premiati al 48′ quando D’Alessandro ha trovato la rete dopo un errore della retroguardia avversaria. Tuttavia, la Cremonese non si è arresa e ha riportato avanti nel punteggio al 85′ grazie a un gol di Coda su punizione. Nonostante gli sforzi del Pisa, che ha continuato a spingere fino all’ultimo minuto, il punteggio è rimasto invariato fino al triplice fischio finale, lasciando i nerazzurri nella speranza di rimanere agganciati alla lotta per i playoff nelle ultime due giornate di campionato.

Cremonese-Pisa 2-1 | Gli highlights