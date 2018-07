Bomber di razza in arancione: ecco Marco Cellini

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Marco Cellini, nato a Firenze il 19 Maggio 1981. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2019. Attaccante di razza, Cellini non avrebbe bisogno di presentazioni, perché per lui parlano i numeri: 426 presenze tra serie B e C e 154 reti (63 in cadetteria, altrettante in C, le altre nelle coppe). In carriera ha vestito le maglie di: Prato, Fucecchio, Montevarchi, Foggia, Perugia, Albinoleffe, Varese, Vicenza, Modena, Juve Stabia, Carrarese, Spal, Livorno, Arezzo.

