Dal Bari, ecco il promettente difensore Giuseppe Scalera

La Us Pistoiese 1921, annuncia l’arrivo in maglia arancione del difensore Giuseppe Scalera, nato a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 26 Gennaio 1998. Giunge in prestito dal Bari, con un contratto fino al 30 Giugno 2019. Si tratta di un terzino, principalmente di fascia destra, che nasce centrocampista e si distingue per il senso della posizione, per la duttilità, la corsa e gli inserimenti offensivi. Ha iniziato a giocare nel suo paese, prima di passare al Bari compiendo tutto il percorso di crescita nelle giovanili dei ‘Galletti’ con la cui maglia ha debuttato in Prima Squadra il 17 dicembre 2016 nel campionato di serie B. Da gennaio a giugno 2017 ha militato nel settore giovanile della Fiorentina. Nella stagione 2017/18 ha fatto parte della Prima Squadra del Bari, prima di passare nella seconda parte della stagione alla Fidelis Andria in serie C, collezionando due sole presenze. Da anni è in pianta stabile nelle varie rappresentative Nazionali (47 presenze complessive) e attualmente fa parte dell’Under 20 in cui vanta 8 presenze.

