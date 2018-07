La Pistoiese si assicura l’attaccante Muhamed Tehe Olawale e lo gira in prestito al Ponsacco. Filippo Dosio rinnova

La US Pistoiese 1921 comunica di aver acquisito il cartellino dell’attaccante, MUHAMED TEHE OLAWALE, nato il 20/02/1999, in Costa d’Avorio, Scuola Empoli, che ha sottoscritto un contratto di addestramento tecnico con la Società presieduta da Orazio Ferrari, fino al 30 giugno 2019. Contestualmente il ragazzo è stato ceduto in prestito al Ponsacco (serie D). Si tratta di un attaccante con il fiuto del goal, avendo realizzato 18 reti in poco più di 60 gare nelle ultime due stagioni disputate nel vivaio dell’Empoli. Può essere schierato come prima e seconda punta, sia a destra, che a sinistra. Stamani prenderà parte alla prima seduta di allenamento con i nuovi compagni. Intanto il difensore Filippo Dosio, nato a Forlì il 19 febbraio 1997, ha prolungato il contratto che lo lega alla US Pistoiese, fino al 30 giugno 2019. Il promettente calciatore l’anno scorso ha fatto registrare una presenza in maglia arancione, nella partita Pistoiese – Pontedera 3-0.

Filippo Dosio

