Roma in gol con 1 giocatore ogni 2 schierati

Se escludiamo il portiere Robin Olsen, la Roma di mister Eusebio Di Francesco è andata in gol con il 50% degli uomini schierati fino a oggi in campionato.Sono infatti 22 i giocatori di movimento impegnati per almeno un minuto nella Serie A 2018/2019 e 11 di loro hanno già fatto centro.Nessun’altra squadra ha saputo fare meglio in quella che possiamo considerare la classifica delle coop del gol. Al secondo posto si piazzano Inter, Juventus e Sassuolo tutte a quota 9.Curiosa la situazione del Genoa: 3 marcatori, ma Piatek ha un peso del 75% sui 12 gol fatti dai rossoblù.La classifica delle coop del gol in Serie ARoma 11Sassuolo 9Inter 9Juventus 9Milan 7Lazio 7Parma 7Torino 7Sampdoria 6Napoli 6Atalanta 5ChievoVerona 5Spal 4Udinese 4Genoa 3Cagliari 3Bologna 3Frosinone 2