Serie A, risultati 12a giornata, classifica e prossimo turno

Fari puntati sulla diretta di Milan-Juventus, il big match della 12esima giornata di Serie A 2018/2019.Giornata che per il momento ci ha riservato un bel po’ di sorprese.A cominciare dal match del venerdì sera, Frosinone- Fiorentina ,terminato per 1-1 nonostante il vantaggio dei toscani in avvio di ripresa.Sabato d’emozioni al Ferraris di Genova. Rossoblù in vantaggio ma dopo la sospensione della partita per pioggia il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato. Il Parma sbanca la Torino granata, mentre è pareggio in Spal-Cagliari.Fra i risultati della domenica da segnalare la debacle dell’Inter a Bergamo, 4-1 per l’Atalanta, e la vittoria, sempre per 4-1, della Roma sulla Sampdoria.Di seguito i risultati e i marcatori della 12a giornata della Serie A 2018/2019, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno della Serie A.I risultati della 12a giornata della Serie A 2018/2019Atalanta-Inter 4-1 (Hateboer –…