CR7 comanda anche la classifica dei gol decisivi

Caputo nel 2-2 di Empoli-Chievo. Gervinho nel 3-3 di Juve-Parma. Milik nel 3-0 di Napoli-Sampdoria. E ancora, Sanabria nell’1-1 di Genoa-Sassuolo; Fernandes nell’1-1 di Udinese-Fiorentina; Santander nello 0-1 di Inter-Bologna; Zaniolo nell’1-1 di Roma-Milan; Caicedo nello 0-1 di Frosinone-Lazio e Hateboer in quello di Cagliari-Atalanta.La 22a giornata di Serie A 2018/2019 va in archivio con ben 9 gol decisivi. In 5 occasioni sono valsi il pareggio, in 3 casi il successo esterno, mentre in una circostanza c’è scappata la vittoria casalinga.Ma quali sono, a oggi, i calciatori che hanno prodotto il maggior numero di gol decisivi?Ecco la top ten…

Cristiano Ronaldo (Juventus) 8 gol decisivi

Immobile Ciro (Lazio) 5

Piatek Krzysztof (Genoa – Milan) 5

Quagliarella Fabio (Sampdoria) 4

De Paul Rodrigo (Udinese) 4

Icardi Mauro (Inter) 4

Zapata Duvan (Atalanta) 4

Mertens…