Il saluto dell’Arena ad Andrea Lisuzzo

Lunedì sera, prima del calcio d’inizio della prima gara di campionato dei nerazzurri, i riflettori dell’Arena Garibaldi saranno puntati su un ospite davvero eccezionale. Sul terreno di gioco salirà infatti Andrea Lisuzzo per raccogliere il saluto del pubblico pisano a poche settimane dalla sua decisione di appendere le scarpette al chiodo per iniziare una nuova avventura in panchina, ovviamente, sempre in nerazzurro.

Il ‘sindaco’ sarà accolto dal Presidente Giuseppe Corrado e poi riceverà l’applauso del suo stadio per lanciare così idealmente capitan Moscardelli e compagni verso il nuovo campionato!