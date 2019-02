ICIB srl nuovo “Back Sponsor” dei nerazzurri!

Nuova importante partnership per il Pisa Sporting Club che dalla gara di Alessandria mostra sulle maglie da gioco il logo della ICIB srl, fino al termine della stagione il Back Sponsor ufficiale dei nerazzurri.

La ICIB srl, azienda chimica che oggi rappresenta il principale produttore italiano di Acido Fluoridrico (HF) in soluzione al 40%. attualmente con una produzione annua di oltre 10.000 tonnellate copre il 90% del fabbisogno nazionale. ICIB produce, inoltre, circa 15.000 tonnellate/anno di Solfato di Calcio, 2.000 tonnellate/anno di Criolite e oltre 2.000 tonnellate/anno di Fluorite essiccata. Tali prodotti sono destinati alla industria chimica, degli acciai speciali, della edilizia, del vetro e della ceramica. Lo stabilimento ICIB è situato nella zona industriale di Treviglio (BG), in una posizione ottimale per assicurare una adeguata logistica per l’Italia e il centro Europa.

“ICIB SRL è molto lieta di aver intrapreso questa collaborazione con il Pisa Sporting Club – questo il commento di Davide Chiodelli, Direttore Generale della ICIB -, una società storica del calcio italiano. L’orientamento ad una crescita sostenibile, l’ambizione a migliorarsi attraverso il lavoro e lo spirito di squadra, e l’attenzione ai giovani sono principi che ci accomunano, e che ci hanno convinto a condividere questo percorso insieme”.