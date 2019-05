Camp Estivi 2019: tra due settimane si parte!

Si avvicina il giorno del debutto per i Camp Estivi 2019 del Pisa Sporting Club.

Per tutti i partecipanti l’appuntamento anche quest’anno è al Centro Sportivo “Zara” di Coltano, teatro di un’avventura colorata di nerazzurro con tante importantissime novità

I Camp Estivi del Pisa Sporting Club, riservati a bambini e bambine nati tra il 2007 e il 2014 comprenderanno anche il servizio ristorante e le sedute in piscina, ovviamente sotto gli occhi di istruttori qualificati e tecnici del settore giovanile nerazzurro. Inoltre ogni giorno si terranno lezioni di lingua straniera con insegnanti qualificati. I Camp si svolgeranno settimanalmente (dal lunedì al venerdì) con un evento conclusivo ogni sabato organizzato sul prato dell’Arena e aperto a tutte le famiglie

Date di svolgimento:

1° settimana: 10-15 giugno

2° settimana: 17-22 giugno

3° settimana: 24-29 giugno

Sono previste offerte speciali per i bambini già facenti parte del settore giovanile nerazzurro, oltre ad altre speciali offerte riservate ai figli di tutti i possessori di Abbonamenti e/o Fidelity Card e per chi usufruirà della promozione “Porta un amico”.

Per qualsiasi informazione e per poter già formalizzare la propria iscrizione è possibile inviare una mail all’indirizzo giovanile@acpisa1909.it oppure contattare il Pisa Store di via Cesare Battisti al numero 0507213847.

Ti aspettiamo!

