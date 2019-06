Camp Estivi, un grande successo: e non finisce qui!

Buona anche la ‘seconda’ per i Camp Estivi del Pisa Sporting Club che stanno facendo registrare numeri da record e che, proprio per questo, andranno avanti per una settimana in più rispetto a quanto previsto.

Sono stati tantissimi i bambini che in queste due settimane hanno affollato il Centro Sportivo Zara di Coltano per giocare a calcio, divertirsi, mangiare insieme, nuotare in piscina e imparare anche qualche lingua straniera. E oggi è arrivato giorno della grande festa finale all’Arena Garibaldi anche per i partecipanti alla seconda settimana, sotto gli occhi del Direttore Sportivo nerazzurro Roberto Gemmi che ha voluto poi prendere parte alla foto finale di rito.

Ricordiamo che il Camp Estivo proseguirà dunque anche nelle prossime settimana (24-29 giugno e 1-6 luglio) e che è ancora possibile iscriversi con offerte speciali per i bambini già facenti parte del settore giovanile nerazzurro, oltre ad altre speciali offerte riservate ai figli di tutti i possessori di Abbonamenti e/o Fidelity Card e per chi usufruirà della promozione “Porta un amico”. Per qualsiasi informazione e per poter già formalizzare la propria iscrizione è possibile inviare una mail all’indirizzo giovanile@acpisa1909.it oppure contattare il Pisa Store di via Cesare Battisti al numero 0507213847.

