Si apre il nuovo anno, capitan Simeoni: “2025 storico, lavoriamo per toglierci altre soddisfazioni”

Il centrocampista delle zebrette ha tracciato il bilancio dell’anno solare appena concluso e ha guardato al girone di ritorno che sta per cominciare

“Credo che il 2025 sia stato un anno storico, impreziosito dal raggiungimento dei playoff”. Il nuovo anno si è aperto da poco e in casa Pianese ci ha pensato capitan Luca Simeoni a tracciare il bilancio dell’anno solare che le zebrette si sono messe alle spalle: “Abbiamo vissuto delle bellissime emozioni. L’immagine che per prima mi viene in mente è la vittoria a Pineto nei playoff, una partita che resterà nella storia della Pianese, ma sono state davvero tante le note positive”. Parlando di traguardi storici, il capitano si sofferma anche sul raggiungimento e del superamento delle 300 presenze in maglia bianconera: “È sicuramente un privilegio e un motivo di orgoglio aver raggiunto le 300 presenze con la maglia della Pianese, perché è una società serissima. Come sempre, però, metto davanti i risultati della squadra, che sono i più importanti. Sono stati positivi, speriamo ne arrivino ancora di più”.

Simeoni torna quindi a concentrarsi sull’attualità commentando la prima parte di stagione appena andata in archivio: “Abbiamo fatto un girone di andata buono, ma dobbiamo subito concentrarci su quello di ritorno, che come tutti gli anni sarà un campionato diverso. Noi siamo pronti ad affrontarlo al meglio. Mister Birindelli e il resto dello staff lavorano tantissimo e non lasciano nulla al caso. Ci stanno dando tanto: siamo un gruppo nuovo, molto giovane, che ha come base solida il lavoro, ed è quello che ci viene trasmesso quotidianamente”. “È una squadra fortissima – conclude quindi Simeoni parlando dell’Ascoli, prossimo avversario delle zebrette –. Ci aspettiamo una gara tosta, come tutte quelle di questo raggruppamento. Sappiamo bene che nel girone di ritorno le partite sono molto più dure, ma ci stiamo preparando bene. Poi il risultato lo dirà il campo sabato”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

