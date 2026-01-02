Il 2026 si apre con la sfida all’Ascoli, Birindelli: “Ci aspetta una gara di grande sacrificio ma ci faremo trovare pronti”

Il tecnico della Pianese ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro l’Ascoli

La Pianese è pronta a inaugurare il 2026 con una sfida di prestigio contro l’Ascoli. Dopo la pausa per le festività natalizie, la formazione amiatina torna in campo per affrontare i marchigiani, aprendo il girone di ritorno nella prima gara del nuovo anno, forte di un momento di forma estremamente positivo. I bianconeri arrivano all’appuntamento con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e tre partite senza subire reti, segnali di solidità e crescita che vedono le zebrette determinate a proseguire nel proprio percorso. Ad arbitrare la sfida, in programma alle 14.30 di domani, sabato 3 gennaio, sarà il signor Maksym Frasynyak di Gallarate, coadiuvato da Sebastian Petrov di Roma 1 e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale. Nicolò Dorillo di Torino sarà il quarto uomo, mentre Federico Linari di Firenze ricoprirà il ruolo di operatore addetto all’FVS.

A presentare la gara, come di consueto, è stato l’allenatore della prima squadra Alessandro Birindelli: “I ragazzi sono rientrati dalla sosta con entusiasmo e questo è un aspetto molto importante, perché ti aiuta nel lavoro quotidiano. Sappiamo che si apre un girone di ritorno che si prospetta difficile; questo è un raggruppamento in cui ormai le squadre si sono studiate e conoscono bene pregi e difetti reciproci. Noi dobbiamo migliorare quegli aspetti in cui siamo andati un pochino meno bene nel girone d’andata, in particolare nella fase di riconquista del pallone e nella gestione del possesso subito dopo il recupero”.

“Passando alla partita con l’Ascoli, i numeri parlano chiaro: è una squadra da vertice – ha spiegato il tecnico –. Ha il terzo miglior attacco del girone, la miglior difesa, è prima per possesso palla, dribbling e intensità nel pressing. Non sono opinioni, ma dati. A livello di gioco e qualità dei giocatori è probabilmente una delle migliori squadre del girone. Sarà una partita complicata, contro una formazione molto forte in entrambe le fasi. Noi però abbiamo le nostre armi: compattezza, equilibrio e pazienza. Sarà una gara di grande sacrificio, ma ci faremo trovare pronti”.

