Campionato Primavera 2: si parte il 14 settembre

Il Pisa Sporting Club torna i nastri di partenza del Campionato Primavera.

I rappresentanti del settore giovanile nerazzurro hanno partecipato questa mattina nella sede milanese della Lega B alla tradizionale riunione organizzativa delle 24 squadre che parteciperanno alla prossima Primavera 2. Il campionato prenderà il via sabato 14 settembre per poi concludersi il sabato 4 Aprile 2020: saranno rispettate le soste delle nazionali in modo da permettere ai tesserati di rispondere alle convocazioni.

In arrivo invece qualche novità sui Playoff: il post season sarà infatti orientato sul modello della Serie B con le seconde e le terze classificate che entreranno in scena dopo un primo turno preliminare che disputeranno le squadre classificatesi dal quarto al settimo posto. Saranno dunque 6 le squadre che si giocheranno la promozione in Primavera 1 con un sistema di incroci tra i due raggruppamenti studiato per migliorare la competitività del torneo: gara secca per i preliminari, match con andata e ritorno per le successive partite, con il piazzamento in classifica a fare da discriminante in caso di pareggio.

Rimarrà invariato il numero massimo di 3 fuoriquota, così come la possibilità di effettuare 5 sostituzioni a partita. Quasi sicuramente sarà confermata anche la suddivisione dei gironi (2 da 12 squadre) realizzata con criterio geografico.

(si ringrazia ufficio stampa Lega B)

