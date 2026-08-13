Pianese, svelati i numeri di maglia per la stagione 2026/27

Tra conferme e novità, ecco la numerazione delle zebrette per la nuova stagione

Si avvicina il momento dell’esordio stagionale per la Pianese che sabato prossimo, 15 agosto, affronterà il Carpi nel primo turno della Coppa Italia Serie C Regionale, con il calcio d’inizio in programma alle 21.00. Tante le conferme, ma anche numerose le novità, a partire dai nuovi innesti e dai giocatori che hanno scelto di cambiare numero di maglia.

A confermare la propria numerazione sono stati Simone Ianesi, Leonardo Bellini, Luca Ercolani, Matteo Gorelli, Francesco Chesti, Lorenzo Vigiani, Manuel Tirelli, Marco Bertini, Luca Fabrizi, Francesco Proietto, Lorenzo Masetti e Claudio Martey. Lorenzo Peli e Matteo Colombo, invece, hanno scelto di cambiare numero di maglia: il primo ha optato per il 5, mentre il secondo ha ereditato il 7 proprio da Peli.

Di seguito, la numerazione ufficiale della Pianese per la stagione 2026/27.

Portieri:

Gianluca Astaldi – 1

Andrea Zambuto – 12

Michele Pezzolato – 22

Difensori:

Luca Ercolani – 13

Matteo Gorelli – 15

Francesco Chesti – 16

Gabriele Morelli – 19

Nicola Pintus – 23

Davide Bigiarini – 31

Lorenzo Masetti – 56

Tommaso Corti – 74

Centrocampisti:

Tommaso Casalino – 4

Matteo Colombo – 7

Lorenzo Vigiani – 20

Manuel Tirelli – 21

Marco Bertini – 27

Francesco Proietto – 30

Claudio Mamah Martey – 77

Carlo Maria Testa – 99

Attaccanti:

Lorenzo Peli – 5

Simone Ianesi – 10

Leonardo Bellini – 11

Gabriele Negri – 14

Kleidi Xhani – 17

Luca Fabrizi – 29

(Ufficio Stampa US Pianese)

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