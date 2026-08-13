Incontro istituzionale tra il Presidente Manzo e il Prefetto di Arezzo Fabrizio Stelo

La S.S. Arezzo rende noto che nei giorni scorsi il Presidente Guglielmo Manzo ha incontrato S.E. il Prefetto di Arezzo, Fabrizio Stelo, in un colloquio cordiale e particolarmente significativo per il territorio. L’incontro si è svolto in un clima di grande disponibilità e reciproca attenzione, confermando il valore del dialogo tra le istituzioni e il mondo dello sport. Nel corso della visita, il Prefetto Stelo ha espresso il proprio apprezzamento per il risultato raggiunto dalla società amaranto, sottolineando come la promozione in Serie B rappresenti una vetrina di rilievo per l’intera provincia aretina. Appassionato di calcio e sensibile ai valori sportivi, il Prefetto ha evidenziato come il calcio – al pari della musica – sia uno straordinario strumento di aggregazione per i giovani, capace di creare comunità, identità e partecipazione. Il Presidente Manzo ha ringraziato S.E. il Prefetto per l’accoglienza, ripercorrendo la stagione appena conclusa e soffermandosi sulla forza e la coesione del gruppo, elementi che hanno permesso alla squadra di raggiungere un traguardo storico. Il Prefetto ha ricordato come lo sport, con i valori che porta con sé – rispetto delle regole, considerazione dell’avversario, spirito di sacrificio, senso di appartenenza – debba essere un modello positivo per la crescita sociale delle nuove generazioni. In questo contesto, ha riconosciuto nella S.S. Arezzo un esempio virtuoso di società capace di coniugare risultati sportivi e responsabilità verso la comunità. Durante l’incontro, S.E. Stelo ha raccontato di aver seguito con interesse la squadra anche in occasione della gara disputata a Pineto, confermando la propria vicinanza al percorso amaranto. A conclusione della visita, il Presidente Manzo ha donato al Prefetto la nuova maglia ufficiale dell’Arezzo, personalizzata con il suo nome: un gesto simbolico che testimonia il legame profondo tra il club, la città e le istituzioni del territorio.