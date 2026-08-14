Ferragosto sul campo per i Nerazzurri

Prosegue la preparazione del Pisa Sporting Club atteso lunedì prossimo (Cetilar Arena, ore 18.00) dal debutto ufficiale nella stagione 2026-2027.
Avversario di turno l’Empoli nella sfida valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa; gara unica, con eventuali calci di rigore in caso di parità alla fine dei novanta minuti regolamentari. La vincente andrà a sfidare nel turno successivo la vincente del match Fiorentina-Benevento.
I nerazzurri, agli ordini dello Staff guidato da Paolo Bianco, hanno effettuato questa mattina una tradizionale seduta tecnico-tattica al Centro Sportivo di San Piero a Grado. E torneranno in campo anche domattina, nel giorno di Ferragosto, prima di effettuare domenica la consueta rifinitura della vigilia.
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