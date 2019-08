Farmacie Comunali e Pisa, si rinnova la partnership

Si rinnova la partnership tra Pisa Sporting Club e Farmacie Comunali Pisa spa, “Fornitore ufficiale” dei nerazzurri nella prossima stagione agonistica.

La convenzione sottoscritta (e valida fino ad ottobre 2020) prevede la collaborazione tra le due società per la diffusione di un “progetto salute” legato al tema dello sport sano e del consumo corretto di farmaci e integratori a uso sportivo. Il Pisa infatti, sarà a disposizione di Farmacie Comunali Pisa con il suo staff medico e tecnico per ideare e realizzare vere e proprie giornate salute per lo Sport, alle quali prenderanno parte giocatori e medici dello staff nerazzurro.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto – questo il commento del Presidente di Farmacie Comunali Pisa Andrea Porcaro D’Ambrosio – che assicurerà visibilità ai nostri servizi a una platea molto ampia cui teniamo molto, quella del pubblico che segue le partite del Pisa. Insieme potremo anche sensibilizzare sui temi del rapporto tra sport e salute con iniziative che avranno lo scopo comune di educare in particolare i ragazzi e le famiglie sull’importanza della pratica dello sport e di una corretta alimentazione e stile di vita“.

