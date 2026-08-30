Pisa-Catanzaro 2-1

PISA. Confente, Bozhinov (72′ Caracciolo), Angori, Canestrelli, Leris (65′ Piccinini), Tramoni (79′ Rao), Correia, Calabresi, Petagna, Leone (79′ Vural), Zanon (65′ Denoon). A disposizione. Loria, Ferrah, Primasso, Loyola, Bonfanti, Esteves, Coppola. Allenatore Bianco
CATANZARO. Pigliacelli, Antonini, Iemmello, Petriccione, Koffi, Ruggero (68′ Frosinini), Verrengia, Candela (46′ Tchaouna), Alesi (79′ Di Francesco), D’Alessandro (9′ Dorval), Mosti (79′ Pecorino). A disposizione. Marletta, Imperiale, Postiglione, Buso, Giovane, Garnica, Arditi. Allenatore Gorgone
Arbitro. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti. Miniutti-Gentile. 4° Ufficiale. Silvestri. Var. Mazzoleni. Avar. Ghersini.
Reti. 22′ Iemmello, 28′ Canestrelli, 31′ Leone.
Note. Ammoniti Zanon, Calabresi, Vural, Petriccione, Antonini. Recupero 2′ pt; 3′ st. Spettatori 9.343
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