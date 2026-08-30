Filippo Pittarello è del Pisa

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo dalla Società US Catanzaro 1929 del calciatore Filippo Pittarello.
Attaccante, classe 1996, Pittarello cresce nelle giovanili del Padova e a soli diciassette anni debutta in Serie D con il San Paolo mettendo a referto 18 presenze (3 gol); l’anno successivo resta in Serie D ma veste la maglia del Padova contribuendo alla vittoria del campionato con 2 reti in 15 presenze. Dopo una serie di altre esperienze nel Campionato Nazionale Dilettanti debutta tra i Professionisti con la maglia della Virtus Verona mettendosi subito in evidenza e passando nel gennaio 2022 al Cesena; l’anno successivo colleziona 5 reti in 34 presenze con la Feralpisalò, squadra con cui vince il campionato di Serie C. Nell’estate 2023 debutta in Serie B con la maglia del Cittadella (35 presenze, 6 reti) prima di passare al Catanzaro; con i giallorossi colleziona 72 presenze (14 gol, 7 assist) contribuendo al raggiungimento dei Playoff nella stagione appena conclusa
Filippo adesso è Nerazzurro. In bocca al lupo!
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