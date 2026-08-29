La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto Alessandro Capello al CalcioLecco 1912 con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione sportiva. La società ringrazia Capello per la disponibilità e l’impegno dimostrati durante il periodo in amaranto e gli augura il meglio per la nuova avventura.
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