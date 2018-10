La Società U.S. Pistoiese 1921 comunica che DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 14.30 si terrà la VI° giornata di andata del Campionato di Serie C Girone A: l’U.S. Pistoiese 1921 affronterà il Pisa Sporting Club allo Stadio M. Melani di Pistoia.

La prevendita per la partita in oggetto sarà attiva dal pomeriggio di mercoledì 10 ottobre. Ecco il comunicato con i dettagli: Comunicato Pistoiese_Pisa

