REPORT WEEKEND SETTORE GIOVANILE AMARANTO | 27 APR

Primavera 4 | Riposo

Under 17 | CASERTANA – AREZZO 3-1

Arezzo corsaro a Caserta: 3-1 alla Casertana e tre punti d’oro

Importante successo esterno per la S.S. Arezzo, che espugna la Caserta con un convincente 3-1 al termine di una gara intensa, combattuta e ben giocata. Gli amaranto tornano dalla Campania con tre punti fondamentali, frutto di una prestazione di carattere, organizzazione e qualità.

L’avvio è tutto di marca amaranto: la squadra di mister Bernardini parte con grande determinazione, imponendo ritmo e precisione nel palleggio. Al minuto 8, Paglicci viene atterrato in area da un difensore avversario: l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Verdone è freddo e spiazza il portiere per lo 0-1.

La reazione della Casertana non si fa attendere. I padroni di casa iniziano a guadagnare campo e al 25’ trovano il pareggio con una conclusione dalla distanza che sorprende Borghini: un gol di rara bellezza che rimette il punteggio in equilibrio.

Il primo tempo si chiude sull’1-1, ma la gara resta aperta e combattuta. Nella ripresa, dopo una prima occasione per i padroni di casa che trova pronto Borghini, l’Arezzo riprende in mano il pallino del gioco. Guidata da un Masini monumentale in difesa e da uno strepitoso Falchi a centrocampo, la squadra amaranto cresce minuto dopo minuto.

È Fratini a riportare avanti l’Arezzo con un’azione perfetta sul filo del fuorigioco: controllo e tiro dal limite per il gol del 2-1. Un vantaggio meritato, frutto di una prestazione collettiva solida e concreta.

Nel finale mister Bernardini inserisce Lucchini al posto di Farsetti, autore anch’egli di una prova maiuscola. La mossa si rivela decisiva: all’82’ è proprio Lucchini a calciare verso la porta, colpendo il palo. Sulla respinta è ancora Fratini il più rapido, e sigla la sua doppietta personale che vale il 3-1 definitivo.

L’Arezzo controlla il risultato fino al triplice fischio, con Borghini protagonista di due interventi decisivi che blindano il successo. Una vittoria meritata che conferma l’ottimo momento di forma degli amaranto, sempre più protagonisti.

Under 16 | AREZZO – PONTEDERA 3-0

Under 16, l’Arezzo saluta il pubblico di casa con un netto 3-0 sul Pontedera

Domenica 27 aprile 2025 si è disputata la penultima giornata del campionato nazionale Under 16. L’Arezzo chiude nel migliore dei modi la stagione casalinga con una prestazione convincente, superando il Pontedera con un secco 3-0 e scavalcandolo in classifica.

La partita si accende fin dai primi minuti, con i ragazzi di mister Bellini determinati a onorare l’ultima gara davanti al proprio pubblico. Al 9’, i padroni di casa sbloccano il match grazie a un calcio di punizione battuto dalla trequarti da Pepe, che disegna una traiettoria perfetta per la testa di De Luca, bravo a insaccare alle spalle del portiere ospite per l’1-0.

Cinque minuti più tardi è ancora Pepe a rendersi pericoloso con un mancino dalla distanza, ben respinto dall’estremo difensore del Pontedera. L’Arezzo continua a spingere e al 18’ sfiora il raddoppio con Uliveri, che su assist di Romoli calcia di prima intenzione, sfiorando il palo. Il 2-0 arriva appena un minuto dopo, con Pepe che si fa trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firmando la sua personale rete.

Il primo tempo si chiude con l’Arezzo in pieno controllo del match e con il Pontedera che fatica a costruire occasioni pericolose.

La ripresa segue lo stesso copione: i giovani amaranto ripartono forte e al 3’ vanno vicini al tris con Farnese, che non riesce a deviare in rete da pochi passi. Al minuto 8 arriva però il gol che chiude definitivamente i giochi: Farnese serve un assist perfetto per Uliveri, che con un gran gesto tecnico mette il pallone in rete per il 3-0.

L’Arezzo gestisce il vantaggio con ordine e maturità, concedendo un’unica occasione al Pontedera al 43’, quando Rosi si fa trovare attento e reattivo, mantenendo inviolata la porta amaranto.

Con questa vittoria, i ragazzi di mister Bellini confermano l’ottimo momento di forma, conquistano il sesto posto in classifica e si preparano al meglio per l’ultima giornata di campionato.

Under 15 | CASERTANA – AREZZO 2-2

Under 15, grande reazione e carattere: l’Arezzo pareggia 2-2 in casa della Casertana

Pareggio ricco di emozioni per gli Under 15 amaranto, che sul campo della Casertana rimonta due volte e conquista un punto prezioso al termine di una gara intensa e ben giocata. Finisce 2-2, con l’Arezzo che nel finale sfiora anche la vittoria.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a partire con maggior convinzione, costruendo alcune buone occasioni. Al 27’ arriva il vantaggio della Casertana: il numero 9 calcia dai 30 metri e sorprende il portiere amaranto, apparso incerto nell’intervento. L’Arezzo reagisce e cerca il pareggio, mantenendo la gara in equilibrio e creando opportunità, ma il risultato resta invariato fino all’intervallo.

Nella ripresa i ragazzi di mister Rubetti entrano in campo con un altro spirito e al 55’ trovano il meritato pareggio: Giannetti finalizza al meglio uno scambio con Centi e batte il portiere avversario per l’1-1. Poco dopo, però, la Casertana torna avanti con una punizione perfetta del proprio numero 4.

Gli amaranto non si arrendono e continuano a spingere. La rete del nuovo pareggio arriva con un gran gol del capitano Belli, che conclude al volo battendo il portiere per il definitivo 2-2.

Nel finale l’Arezzo ci crede e costruisce due occasioni importanti, tra cui una clamorosa con Scolari che, a tu per tu con il portiere, calcia fuori di un soffio. Una prestazione di grande carattere che conferma la crescita della squadra e lascia ottime sensazioni in vista del finale di stagione.