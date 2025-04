La Lega Pro ha reso noto l’orario della sfida valevole per il primo turno di Play Off del girone B. La partita tra Pineto e Pianese, in programma allo stadio “Pavone Mariani”, si disputerà domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:00. I dettagli sui biglietti saranno comunicati nelle prossime ore.

Si ricorda che le società vincitrici avranno accesso al secondo turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

L’articolo Primo Turno Play Off, Pineto-Pianese programmata per domenica 4 maggio alle ore 20 proviene da U.S. Pianese.