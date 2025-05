Pineto-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani” di Pineto, validi per il Primo Turno Play Off del campionato di Serie C NOW, che vedrà affrontarsi Pineto e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:00 di domenica prossima, 4 maggio 2025.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati online sul sito di Postoriservato (https://www.postoriservato.it/biglietti/pineto-us-pianese-04-maggio-2025-stadio-pavone-mariani-pineto-24385.html)

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 14,00 + diritto di prevendita (totale 15,50)

– Ridotto: € 7,00 + diritto di prevendita (totale 8,00)

La tariffa Ridotto è destinata a:

– Donne

– Over 65

– Under 14

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 3 maggio 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

